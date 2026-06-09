Vuelve a dirigir: Massú se integra como entrenador del argentino Francisco Cerúndolo

El extenista chileno y actual capitán nacional de Copa Davis, Nicolás Massú, sorprendió al mundo del tenis al ser visto junto al argentino Francisco Cerúndolo (27° del ranking ATP), indicando que el medallista olímpico se integró al staff técnico del trasandino.

La noticia llega tras la decepcionante eliminación de Cerúndolo en la tercera ronda de Roland Garros ante el debutante estadounidense Zachary Svajda.

Según información de Sebastián Torok, periodista de ESPN, el viñamarino hará su estreno en su nuevo rol en el ATP 500 de Queen's, que arrancará el próximo lunes 15 de junio y es considerado el certamen de preparación para Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

Massú sumará otro pupilo en su carrera como entrenador, tras guiar al austríaco Dominic Thiem a la victoria en el US Open de 2020, además de subcampeonatos en Roland Garros y Abierto de Australia.

Tras romper su vínculo con Thiem en 2023, el "Vampiro" entrenó al polaco Hubert Hurkacz entre finales de 2024 y principios de 2026, coronandose campeón del ATP de Ginebra de 2025, sumado a unos cuartos de final en el Masters 1.000 de Roma, antes de separar sus caminos en marzo de este año.