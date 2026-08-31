Batacazo: Djokovic fue eliminado por Navone en primera ronda del US Open

El argentino Mariano Navone (49° del ATP) dio el batacazo en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos tras eliminar al serbio Novak Djokovic (5°) por parciales de 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

En una definición épica que se extendió por cuatro horas y 36 minutos en el Arthur Ashe Stadium, el oriundo de 9 de Julio comenzó con adjudicarse la primera manga con un tie-break, pero la jerarquía del ganador de 24 Grand Slams lo llevó a ponerse dos sets a uno arriba.

Lejos de entregarse, el argentino exhibió una condición física envidiable y barrió a "Nole". Encadenó un 6-2 y un categórico 6-1 en los dos parciales finales, rompiendo el servicio del balcánico de forma consecutiva en el cierre del partido.

Con este resultado, Djokovic vio frenada una seguidilla de resultados positivos, ya que no perdía en la primera ronda de un Grand Slam desde el Abierto de Australia 2006, contando dos décadas de efectividad en los debuts.

Ahora, Navone le tocará esperar por el vencedor del cruce entre el italiano Matteo Berrettini (42°) y el suizo Stan Wawrinka (125°) para conocer a su rival para el próximo 2 de septiembre.