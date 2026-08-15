Djokovic estuvo afectado por el calor y cayó ante Tirante en Cincinnati

Novak Djokovic sufrió con el intenso calor y la humedad de Cincinnati y terminó eliminado este sábado ante el argentino Thiago Tirante, quien se impuso por 2-6, 6-4 y 6-4 para conseguir la victoria más importante de su carrera.

El serbio comenzó dominando el encuentro y se adjudicó el primer set por 6-2, pero comenzó a evidenciar problemas físicos durante la segunda manga. Djokovic llegó a caer de rodillas durante un extenso tercer juego y posteriormente recibió atención médica para intentar recuperarse de los efectos de las condiciones climáticas.

El exnúmero uno del mundo continuó en cancha, aunque Tirante aprovechó el cambio en el desarrollo del partido y consiguió llevarse el segundo parcial para extender la definición.

Tirante aprovechó su oportunidad ante Djokovic

Djokovic mostró una mejor condición después del descanso previo al tercer set, pero el argentino consiguió el quiebre decisivo con el marcador igualado 4-4 y posteriormente mantuvo su servicio para cerrar el partido.

El resultado terminó además con una racha de diez victorias consecutivas de Djokovic en Cincinnati y significó un duro traspié para el serbio a dos semanas del comienzo del Abierto de Estados Unidos.

Con su victoria, Thiago Tirante avanzó a la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati, instancia en la que enfrentará al español Martín Landaluce, quien eliminó a Matteo Arnaldi.