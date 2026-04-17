Novak Djokovic se restó del Masters 1.000 de Madrid por lesión

El tenista serbio Novak Djokovic no jugará el Masters 1.000 de Madrid que comienza el próximo lunes en la Caja Mágica al no estar recuperado de la lesión del hombro derecho que arrastra desde hace algunas semanas.

"Lamentablemente, no podré competir en el Mutua Madrid Open este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!", afirmó Djokovic, de 38 años y ganador de 24 torneos de Grand Slam, en su cuenta de X.

A la ausencia de Djokovic se une la duda del español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, después de que se tuviera que retirar el pasado miércoles del torneo Conde Godó, en Barcelona, como consecuencia de las molestias que arrastra en el antebrazo derecho.