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Tópicos: Deportes | Tenis

Regresa la leyenda: Serena Williams jugará el torneo de Queen's

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La tenista estadounidense no disputa un partido desde septiembre de 2022.

Regresa la leyenda: Serena Williams jugará el torneo de Queen's
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Mediante un video en redes sociales, la histórica tenista estadounidense Serena Williams anunció su regreso al tenis profesional a sus 44 años tras confirmar su participación en el torneo de dobles del WTA 500 de Queen's.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam competirá en el certamen londinense tras ser invitada por la organización y hará pareja con la canadiense Victoria Mboko, en lo que marcará el primer partido para Williams desde septiembre de 2022, cuando cayó ante la australiana Alja Tomljanovic en la tercera ronda del US Open.

"Queen's Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo. El pasto me ha dado algunos de los momentos más especiales de mi carrera y estoy emocionada por volver a competir en uno de los escenarios más icónicos de este deporte", señaló la exnúmero uno del ranking.

Su presencia en el torneo, de categoría 500, abre la puerta, según distintos medios británicos, a una posible participación en Wimbledon, donde conquistó siete títulos individuales y otros siete de dobles junto a su hermana Venus Williams.

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