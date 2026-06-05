Alexander Zverev se instaló en la final de Roland Garros tras vencer a Jakub Mensik
El alemán tendrá la cuarta oportunidad de ir en busca de su primer título de Grand Slam.
El alemán tendrá la cuarta oportunidad de ir en busca de su primer título de Grand Slam.
El tenista alemán Alexander Zverev (3° ATP) continuó su paso firme en Roland Garros y se transformó en el primer finalista confirmado, luego de imponerse al checo Jakub Mensik (27°) en el primer duelo de las semifinales masculinas.
"Sascha" requirió de tres horas y un minuto para llevarse la victoria en cuatro sets, con parciales de 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3.
De esta manera, Zverev tendrá su segunda final en Roland Garros y la cuarta definición en categoría Grand Slam, teniendo como misión romper su "maldición" y obtener el primer el primer "major" de su carrera.
El germano —máximo favorito ante las ausencias del español Carlos Alcaraz y la eliminación de Jannik Sinner en segunda ronda— disputará el título este domingo 7 de junio contra el ganador del duelo entre los italianos Flavio Cobolli (14°) y Matteo Arnaldi (104°), quienes jugarán la segunda semifinal este mismo viernes.