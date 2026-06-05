Alexander Zverev se instaló en la final de Roland Garros tras vencer a Jakub Mensik

El tenista alemán Alexander Zverev (3° ATP) continuó su paso firme en Roland Garros y se transformó en el primer finalista confirmado, luego de imponerse al checo Jakub Mensik (27°) en el primer duelo de las semifinales masculinas.

"Sascha" requirió de tres horas y un minuto para llevarse la victoria en cuatro sets, con parciales de 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3.

De esta manera, Zverev tendrá su segunda final en Roland Garros y la cuarta definición en categoría Grand Slam, teniendo como misión romper su "maldición" y obtener el primer el primer "major" de su carrera.

El germano —máximo favorito ante las ausencias del español Carlos Alcaraz y la eliminación de Jannik Sinner en segunda ronda— disputará el título este domingo 7 de junio contra el ganador del duelo entre los italianos Flavio Cobolli (14°) y Matteo Arnaldi (104°), quienes jugarán la segunda semifinal este mismo viernes.