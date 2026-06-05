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Tópicos: Deportes | Tenis | Roland Garros

¿Cuándo y dónde ver la final entre Flavio Cobolli y Alexander Zverev en Roland Garros?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambos buscarán conquistar en París su primer título de un Grand Slam.

¿Cuándo y dónde ver la final entre Flavio Cobolli y Alexander Zverev en Roland Garros?
 EFE
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El alemán Alexander Zverev, tercero en el ranking mundial, y el italiano Flavio Cobolli, 14° en el escalafón de la ATP, protagonizarán este domingo una inédita final de Roland Garros, en París, Francia, en donde ambos buscarán conquistar su primer título en un torneo Grand Slam. 

La final de Roland Garros está programada para este domingo 7 de junio a las 09:00 horas (13:00 GMT) y será transmitido en TV cable por la señal de ESPN, y en streaming en la plataforma Disney+Premium.

Zverev clasificó tras eliminar al checo Jakub Mensik (27°) por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3, y jugará su cuarta final de un torneo Grand Slam, tratando de cortar la negativa racha de tres derrotas que tiene en estas instancias. 

En 2020 perdió con Dominic Thiem en el US Open; en 2024 perdió en la arcilla de París contra Carlos Alcaraz; y el año pasado sucumbió ante Jannik Sinner en la final de Australia.

Cobolli, por su parte, tiene apenas tres títulos ATP (dos categoría 500 y un 250), jugará este domingo su primera final de un Grand Slam. 

A la definición llegara descansado, ya que avanzó tras la retirada de su compatriota, Matteo Arnaldi (104°) por un cuadro viral.

Todos los detalles de la final entre Zverev y Cobolli en Roland Garros los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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