Djokovic remontó en su estreno en Roland Garros y avanzó a segunda ronda
El serbio reaccionó tras perder el primer set ante Giovanni Mpetshi Perricard y sigue en carrera por su Grand Slam número 25.
El tenista serbio Novak Djokovic, número 3 del mundo, debutó con triunfo en Roland Garros tras vencer al francés Giovanni Mpetshi Perricard por 5-7, 7-5, 6-1 y 6-4, en el turno nocturno de la pista central de París.
El inicio fue complejo para Djokovic, quien perdió la primera manga ante un rival de potente servicio y apoyado por el público local. El ganador de 24 títulos de Grand Slam encontró mejores respuestas con el paso del partido, aprovechó su experiencia y terminó imponiendo su jerarquía para evitar una sorpresa en la primera ronda.
Tras el encuentro, el serbio reconoció que se vio sorprendido por la fuerza del saque de Mpetshi Perricard y apuntó: "Cuando juegue con él más veces lo conoceré mejor". En la siguiente ronda, Djokovic enfrentará a otro francés, Valentin Royer, quien derrotó al boliviano Hugo Dellien por 6-4, 6-2 y 6-2.