Jakub Mensic frenó el ímpetu de Joao Fonseca y avanzó a semifinales de Roland Garros

El checo Jakub Mensic, 27° del ranking mundial, frenó este martes el ímpetu del brasileño Joao Fonseca (30°), el verdugo de Novak Djokovic (4°), y avanzó a las semifinales de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

Mensik, de 20 años, necesitó dos horas y 44 minutos para imponerse ante el brasileño, de 19, por 6-4, 6-3 y 7-6(3), convirtiéndose en el tenista checo más joven en alcanzar las semifinales de un Grand Slam.

El checo logró mostrar un juego sobrio ante el sudamericano, quien llegaba crecido tras haber eliminado en una batalla a "Nole" y derribar al noruego Casper Ruud (16°).

Mensik, en semifinales, tendrá un duro escollo, ya que enfrentará al segundo favorito del torneo, el alemán Alexander Zverev (3°), quien eliminó al español Rafael Jodar (29°) por 7-6(3), 6-1 y 6-3.

La otra llave de semifinales se definirá este miércoles, cuando disputen sus duelos de cuartos de final Felix Auger Aliassime (6°) ante Flavio Cobolli (14°) y Matteo Berrettini (105°) contra Matteo Arnaldi (104°).