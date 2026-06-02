Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago12.8°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Roland Garros

Jakub Mensic frenó el ímpetu de Joao Fonseca y avanzó a semifinales de Roland Garros

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tenista checo derrotó en tres sets al verdugo de Novak Djokovic.

Jakub Mensic frenó el ímpetu de Joao Fonseca y avanzó a semifinales de Roland Garros
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El checo Jakub Mensic, 27° del ranking mundial, frenó este martes el ímpetu del brasileño Joao Fonseca (30°), el verdugo de Novak Djokovic (4°), y avanzó a las semifinales de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

Mensik, de 20 años, necesitó dos horas y 44 minutos para imponerse ante el brasileño, de 19, por 6-4, 6-3 y 7-6(3), convirtiéndose en el tenista checo más joven en alcanzar las semifinales de un Grand Slam.

El checo logró mostrar un juego sobrio ante el sudamericano, quien llegaba crecido tras haber eliminado en una batalla a "Nole" y derribar al noruego Casper Ruud (16°).

Mensik, en semifinales, tendrá un duro escollo, ya que enfrentará al segundo favorito del torneo, el alemán Alexander Zverev (3°), quien eliminó al español Rafael Jodar (29°) por 7-6(3), 6-1 y 6-3.

La otra llave de semifinales se definirá este miércoles, cuando disputen sus duelos de cuartos de final Felix Auger Aliassime (6°) ante Flavio Cobolli (14°) y Matteo Berrettini (105°) contra Matteo Arnaldi (104°).

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada