Maja Chwalinska hizo historia en Roland Garros y llegó a la final desde la qualy

La tenista polaca Maja Chwalinska escribió una página histórica en Roland Garros al vencer a la rusa Diana Shnaider por 7-6 (4) y 6-4 para instalarse en la final del Grand Slam parisino.

La jugadora de 24 años se convirtió en la primera tenista que, tras superar la qualy, alcanza la definición del torneo francés, en una campaña sorprendente para una deportista que hasta ahora solo había ganado un partido en el cuadro principal de un Grand Slam.

Chwalinska mostró solidez en los momentos clave ante Shnaider, especialmente en el desempate del primer set, y luego sostuvo la ventaja en la segunda manga para firmar una de las grandes sorpresas del certamen sobre arcilla.

En la final enfrentará a la rusa Mirra Andreeva, número ocho del mundo, quien también disputará su primera definición de un grande después de superar con autoridad a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-1 y 6-3.

El duelo por el título tendrá frente a frente a dos debutantes en finales de Grand Slam, con Chwalinska como protagonista de una campaña inédita desde las clasificaciones y Andreeva como una de las figuras jóvenes más consistentes del circuito.