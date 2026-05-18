Tomás Barrios debutará este martes en la qualy de Roland Garros

Tomás Barrios, 135° del ranking ATP, ya tiene programación para su debut en la qualy de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, cuya fase clasificatoria comenzó este lunes en París.

El chillanejo, 22° cabeza de serie de las clasificaciones, enfrentará este martes al local Harold Mayot, 217° del mundo, en el quinto y último turno del court 14, recinto que iniciará su actividad a las 04:00 horas. Por ello, el estreno del nacional se espera que comience cerca del mediodía.

Barrios ya enfrentó a Mayot en una qualy de Grand Slam, cuando cayó en la primera ronda del US Open 2024 por 6-3 y 6-2. En caso de avanzar, el chileno jugará en segunda ronda contra el ganador del duelo entre el francés Luka Pavlovic y el británico Harry Wendelken, en su búsqueda por ganar tres partidos y disputar por primera vez el cuadro principal del major parisino, donde ya están Alejandro Tabilo y Cristian Garin.