El retorno de Serena Williams a las canchas se vio frenado por lesión de Mboko
La canadiense, compañera de la legendaria jugadora en dobles, se vio aquejada de una dolencia en su rodilla izquierda.
La canadiense, compañera de la legendaria jugadora en dobles, se vio aquejada de una dolencia en su rodilla izquierda.
El regreso a las pistas de la estadounidense Serena Williams llegó a su fin en el torneo de Queen's después de que su compañera de dobles, la canadiense Victoria Mboko, se retirara por una lesión en la rodilla izquierda.
Williams, de 44 años y ganadora de 23 títulos de Grand Slam, había reaparecido esta semana en la competición oficial tras casi cuatro años alejada del circuito profesional y consiguió la victoria el pasado martes, en primera ronda, ante Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe por 7-6 (2) y 6-2.
La estadounidense y Mboko tenían previsto disputar este jueves los cuartos de final del torneo de dobles, pero la lesión sufrida por la joven canadiense obligó a cancelar su participación.
Mboko, de 19 años, se lesionó durante su encuentro individual ante la checa Karolína Plíšková, disputado el pasado martes. Cuando perdía por 6-2 y 4-3, la canadiense cayó al suelo tras una acción en la que se dañó la rodilla izquierda y tuvo que abandonar el partido entre lágrimas después de recibir asistencia médica.