Serena Williams volvió a lo grande en Queen's

La histórica tenista estadounidense Serena Williams hizo su regreso al circuito a los 43 años en el cuadro de dobles del WTA 500 de Queen's, en el que hizo pareja con la canadiense Victoria Mboko (9° del ranking WTA) y se impusieron al dúo de la neozelandesa Erin Routliffe y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez (3° en dobles) por 7-6 (2) y 6-2.

La presencia de Williams en una cancha Andy Murray repleta marcó su vuelta al tenis profesional tras cuatro años de inactividad, cuando cayó ante la australiana Alja Tomljanovic en la tercera ronda del US Open de 2022. Sin embargo, demostró que su calidad sigue intacta junto a Mboko.

Antes de salir al césped, la tenista canadiense tuvo palabras con respecto a ser equipo con la ganadora de 23 Grand Slams, afirmando que: "Mi yo de 10 años no se lo creería, le diría que cosas grandes están por venir. Jugar con ella es un honor, y estoy muy emocionada de vivir la experiencia. Soy una privilegiada", señaló Mboko.