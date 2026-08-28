Torneo Internacional de Tenis Junior UC celebrará 30 años como semillero sudamericano

El Torneo Internacional de Tenis Junior UC, uno de los principales certámenes formativos de Sudamérica y fundado en 1996 por el extenista chileno Jaime Fillol, celebrará este año su trigésima edición con la participación de cerca de 250 jugadores provenientes de más de 20 países.

La competencia se disputará entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre en el Complejo de Tenis "Mario Caracci Onetto", ubicado en San Carlos de Apoquindo, y reunirá a algunas de las principales promesas juveniles de la región.

Entre los nombres destacados de la edición 2026 aparecen los bolivianos Oliver Solís y Nicolás Ciancaglini, el colombiano Matías Quintero y los argentinos Máximo Cataldi y Demian Luna.

En el cuadro femenino estarán, entre otras, la brasileña Flavia Cherobim, la venezolana Stephanie Pumar, las bolivianas Nicole Jiménez y Martina Salaberry, además de las chilenas Samantha Alvarez e Isidora Lisboa, esta última deportista de Universidad Católica y vigente campeona del torneo.

Durante sus tres décadas de historia, el campeonato ha servido como plataforma para varios jugadores que posteriormente dieron el salto al profesionalismo. Entre ellos figuran los chilenos Cristián Garín, Nicolás Jarry, Hans Podlipnik, Julio Peralta, Matías Soto y Daniela Seguel, además del australiano Alex de Miñaur y el brasileño João Fonseca.

"Cuando creamos este torneo, buscamos generar un espacio donde los jóvenes pudieran competir internacionalmente, enfrentarse a jugadores de otros países y adquirir experiencia en una etapa clave de sus carreras", señaló Jaime Fillol.

El fundador del certamen agregó que "treinta años después, ver que por sus canchas han pasado jugadores que luego destacaron en el circuito profesional es una enorme satisfacción y confirma que el torneo ha cumplido con uno de los propósitos para el que fue creado".

Por su parte, el presidente de la Rama de Tenis del Club Deportivo Universidad Católica, Cristóbal O'Ryan, destacó la importancia que alcanzó el campeonato tanto a nivel nacional como internacional.

"Cumplir 30 años es un hito que refleja la importancia que este torneo ha alcanzado para el tenis chileno, sudamericano y mundial. Nuestro desafío es mantener este espacio vigente y seguir aportando al desarrollo del tenis nacional y sudamericano", expresó.

El torneo se realizará en el Club Deportivo Universidad Católica, en Las Condes, y contará con entrada gratuita para todo público, además de distintas actividades conmemorativas durante la semana de competencia.