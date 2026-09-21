Alejandro Tabilo sufrió una dura caída en el ranking mundial y salió del top 30

Este lunes la ATP dio a conocer una nueva actualización de su clasificación mundial, entrega que trajo novedades dispares para los principales tenistas nacionales en el circuito tras la serie ante España por las Finales de la Copa Davis.

El mayor impacto lo sufrió Alejandro Tabilo. El número uno de Chile retrocedió cuatro casilleros y abandonó el selecto grupo del top 30 para situarse en el puesto 32°. El descenso de "Jano" se debió principalmente a que se le descontaron los puntos obtenidos la temporada pasada en el ATP 250 de Chengdú.

En tanto, Cristian Garin registró un leve respiro en la tabla al escalar un puesto y se ubicarse en el casillero 132°.

Por su parte, Tomás Barrios escaló dos peldaños para quedar 137°, mientras que más atrás Matías Soto sufrió un retroceso de nueve ubicaciones, posicionándose en la plaza 246°.

En la parte alta del escalafón planetario no hubo modificaciones. El italiano Jannik Sinner continúa firme en la cima del circuito, escoltado en el podio por el alemán Alexander Zverev (2°) y el español Carlos Alcaraz (3°).

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 11.500 puntos (0)

2° Alexander Zverev (Alemania) 9.690 (0)

3° Carlos Alcaraz (España) 5.560 (0)

4° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.680 (0)

5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.890 (0)

6° Daniil Medvedev (Rusia) 3.770 (0)

7° Flavio Cobolli (Italia) 3.720 (0)

8° Frances Tiafoe (Estados Unidos) 3.380 (0)

9° Alex de Miñaur (Australia) 3.300 (0)

10° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.175 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS