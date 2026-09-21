Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago13.4°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Cine

Anuncian secuela de "Guerra Mundial Z" con Brad Pitt

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa

La cinta será dirigida por el ganador del Oscar Edward Berger.

Anuncian secuela de
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Brad Pitt formará parte de la recién anunciada secuela de "Guerra Mundial Z", la popular película que protagonizó en 2013 y con la que recaudó más de 540 millones de dólares.

Según anunciaron los estudios Paramount, el actor retomará su papel como "Gerry Lane", en una cinta que ahora será dirigida por el ganador del Óscar, Edward Berger ("Conclave,Sin novedad en el frente").

El guión corre a cargo de Dennis Kelly ("Matilda: The Musical"), aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto.

El thriller, basado en la novela de Max Brooks que narra una pandemia zombi global que amenaza con extinguir a la humanidad en cuestión de días, sigue en la primera película a "Lane" (Pitt), un investigador retirado de la ONU que se ve obligado a regresar al servicio para investigar el origen del virus y encontrar una cura.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada