Anuncian secuela de "Guerra Mundial Z" con Brad Pitt

Brad Pitt formará parte de la recién anunciada secuela de "Guerra Mundial Z", la popular película que protagonizó en 2013 y con la que recaudó más de 540 millones de dólares.

Según anunciaron los estudios Paramount, el actor retomará su papel como "Gerry Lane", en una cinta que ahora será dirigida por el ganador del Óscar, Edward Berger ("Conclave,Sin novedad en el frente").

El guión corre a cargo de Dennis Kelly ("Matilda: The Musical"), aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto.

El thriller, basado en la novela de Max Brooks que narra una pandemia zombi global que amenaza con extinguir a la humanidad en cuestión de días, sigue en la primera película a "Lane" (Pitt), un investigador retirado de la ONU que se ve obligado a regresar al servicio para investigar el origen del virus y encontrar una cura.