Ben Shelton venció a Cobolli y alzó el título en el ATP de Munich
El norteamericano conquistó su tercer torneo en el ATP Tour.
El norteamericano conquistó su tercer torneo en el ATP Tour.
El tenista estadounidense Ben Shelton (6° de la ATP) se proclamó campeón del ATP 500 de Múnich este domingo, tras vencer al italiano Flavio Cobolli (16°) tras una hora y media por 6-2 y 7-5.
Shelton sumó un nuevo título a su palmarés junto al conseguido en Dallas este 2026, en febrero pasado y el Masters 1.000 de Canadá en 2025.
Desde el primer set se impuso el juego del estadounidense, aunque Cobolli, verdugo de Alexander Zverev en semifinales, entró en una buena dinámica y siguió compitiendo, se llevó dos juegos frente a los seis de Shelton, que ganó el primer juego.
Poco a poco se fue animando el italiano, para adelantarse en el segundo set por 2-1, pero poco le duró la alegría tras el empate 3-3 en el juego, ya que el buen nivel de saque del de Atlanta dio pocas opciones al italiano.
Las bolas profundas y complicadas de Cobolli pusieron en un apuro al estadounidense en el segundo set, que se convirtió en un tira y afloja entre ambos contendientes hasta llegar al 5-5.
Tras varias roturas del servicio por parte de Shelton que generaron presión en el italiano, logró un break crucial y finalmente los dos últimos juegos cayeron del lado del estadounidense (7-5) para proclamarse campeón del Abierto de Múnich.