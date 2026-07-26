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¿Cuándo y dónde ver Tabilo vs. Griekspoor por el ATP 500 de Washington?
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El chileno debutará ante el neerlandés en el certamen estadounidense.
El chileno debutará ante el neerlandés en el certamen estadounidense.
El tenista chileno Alejandro Tabilo, 30° del ranking ATP, comenzará este lunes su participación en el ATP 500 de Washington frente al neerlandés Tallon Griekspoor, ubicado en el puesto 66°.
¿Cuándo juega Tabilo vs. Griekspoor?
El encuentro se disputará este lunes 27 de julio, a las 11:00 horas de Chile.
¿Dónde ver Tabilo vs. Griekspoor?
El partido será transmitido en vivo a través de la plataforma Disney+.