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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

¿Cuándo y dónde ver Tabilo vs. Griekspoor por el ATP 500 de Washington?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno debutará ante el neerlandés en el certamen estadounidense.

¿Cuándo y dónde ver Tabilo vs. Griekspoor por el ATP 500 de Washington?
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El tenista chileno Alejandro Tabilo, 30° del ranking ATP, comenzará este lunes su participación en el ATP 500 de Washington frente al neerlandés Tallon Griekspoor, ubicado en el puesto 66°.

¿Cuándo juega Tabilo vs. Griekspoor?

El encuentro se disputará este lunes 27 de julio, a las 11:00 horas de Chile.

¿Dónde ver Tabilo vs. Griekspoor?

El partido será transmitido en vivo a través de la plataforma Disney+.

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