El francés Halys estrenó su palmarés tras derrotar a Bublik en Kitzbühel

El francés Quentin Halys, número 83 del mundo, conquistó este sábado su primero torneo de la ATP al imponerse en el torneo 250 Kitzbühel (Austria), al kazajo Alexander Bublik (11°), máximo favorito de la prueba, por 6-4 y 7-6 (6).

El galo, de 29 años, derrotó a Bublik tal como lo hizo el pasado 17 de agosto en los octavos de final en Gstaad (Suiza), también ATP 250 y sobre tierra batida, privándole de paso del bicampeonato en tierras austriacas.

Si en Gstaad remontó en tres sets, en Kitzbühel Halys se impuso en dos mangas con mayor claridad. El francés cimentó su triunfo en la solidez de su servicio, que no cedió en ninguna ocasión. Como ejemplo de su consistencia, el primer juego del partido lo sumó con cuatro saques directos.

La primera manga discurrió con igualdad hasta que, con 5-4 para el francés, le rompió el saque después de que el kazajo remontara una bola de set.

En el segundo parcial, Bublik trató de reaccionar, pero no encontró su mejor versión y se mantuvo la tónica del juego, lo que desembocó en el desempate. El kazajo se puso con 2-0, pero su oponente supo manejar la presión y le remontó hasta ganar con 8-6 el 'tie break' con la primera bola de partido.

Halys, que se convierte en el primer francés en ganar en Kitzbühel, sumó 17 saques directos, por seis del kazajo, y tuvo un 87 por ciento de puntos ganados con su primer servicio.

Su primer título le llega dos años después de que protagonizara su primera final ATP, en Gstaad en julio de 2024, en la que cayó ante el italiano Matteo Berrettini por 6-3 y 6-1.

Bublik, de 29 años, aspiraba a su décimo título de la ATP, después de que el último lo obtuvo en el ATP 250 de Hong Kong el pasado mes de enero ante el también italiano Lorenzo Musetti por 7-6 y 6-3.