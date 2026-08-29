El peruano Ignacio Buse conquistó el título del ATP de Winston Salem

El peruano Ignacio Buse, 36° en el ranking mundial, conquistó este sábado el título del ATP 250 de Winston Salem, tras vencer al británico Arthur Fery (37°).

Buse necesitó una hora y 12 minutos para doblegar a Fery, tercer cabeza de serie en el torneo, por 6-3 y 6-2.

Buse celebró el segundo título de su carrera en el circuito ATP después de ganar en mayo el torneo de Hamburgo con victoria en la final ante Tommy Paul.

Se convirtió en el segundo peruano en ganar un torneo en superficie rápida, después de Jaime Yzaga, que sumó cinco títulos, uno de ellos en Sydney en 1993.

Buse, quien disputará la primera ronda del US Open la próxima semana contra el estadounidense Marcos Giron, se convirtió en el campeón más joven en la historia de Winston Salem, con 22 años y 5 meses.