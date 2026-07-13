Facundo Bagnis aceptó una sanción tras comprobarse la contaminación de un suplemento

El tenista argentino Facundo Bagnis aceptó una suspensión de 12 meses por infringir las normas antidopaje, después de dar positivo por hidroclorotiazida durante la fase clasificatoria del US Open, disputada en agosto de 2025.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis informó que la sustancia detectada es un diurético y agente enmascarante incluido en la lista de productos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje. Bagnis, de 36 años y quien alcanzó el puesto 55 del ranking mundial en 2016, inició voluntariamente una suspensión provisional el 18 de octubre de 2025.

En noviembre, el argentino comunicó que había identificado como origen del positivo un suplemento contaminado recetado por su médico. Para respaldar su explicación entregó registros de las conversaciones con el profesional, comprobantes de compra e informes de expertos independientes.

El producto fue analizado a comienzos de 2026 por un laboratorio independiente acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje. Las pruebas confirmaron la presencia de hidroclorotiazida y respaldaron la posibilidad de que la contaminación explicara el resultado adverso.

La ITIA aceptó que la infracción no fue intencional y consideró los factores atenuantes presentados por Bagnis antes de ofrecerle la suspensión de un año. El jugador aceptó la sanción y renunció a su derecho de comparecer ante un tribunal independiente.

Como se contabilizará el período que ya cumplió bajo suspensión provisional, el castigo finalizará el 17 de octubre de 2026. Hasta esa fecha, Bagnis no podrá jugar, entrenar ni asistir a torneos organizados o reconocidos por ATP, WTA, los Grand Slams, las federaciones nacionales o el resto de organismos del tenis mundial.