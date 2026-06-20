Francisco Cerúndolo y Tommy Paul se citaron para la final del ATP de Queen's

El ATP 500 de Queen's conoció sus contendientes para la gran final después de que el argentino Francisco Cerúndolo (27° del ATP) y el estadounidense Tommy Paul (28°) conquitaron sus respectivos duelos de semifinales.

En el primer turno, el porteño debió batallar para remontar su encuentro ante el norteamericano Brandon Nakashima (32°), imponiéndose por parciales de 6-7(5), 6-3 y 6-4.

Cerúndolo, que logró reponerse tras ceder la primera manga y estar un quiebre abajo en la segunda, con esto hizo historia al convertirse en el segundo tenista argentino en alcanzar la final de este certamen, emulando lo hecho por David Nalbandian en la edición de 2012.

Por su parte, Tommy Paul ratificó su gran presente sobre el césped tras vencer con autoridad al francés Ugo Humbert (33°) por un doble 6-3.

El estadounidense, quien ya levantó el trofeo en Queen's en 2024, no pasó mayores sobresaltos con su servicio y aprovechó su efectividad en la devolución para buscar su sexto título como profesional.

La gran final de este domingo será el octavo enfrentamiento entre ambos, en un historial que favorece a Cerúndolo por 5-2, incluyendo el antecedente de la final de Eastbourne 2023 donde el argentino se quedó con el triunfo también.

El partido está programado para las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT).