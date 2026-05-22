Ignacio Buse hizo historia para Perú y jugará su primera final ATP

Ignacio Buse firmó un hito para el tenis peruano en el torneo de Hamburgo, luego de derrotar al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-1 y 6-4 para instalarse por primera vez en una final ATP.

El peruano, de 22 años y número 57 del mundo, resolvió el partido en poco más de una hora con una actuación contundente. Tras conceder apenas el juego inicial del primer set, mantuvo el control del duelo y completó el quiebre decisivo con el marcador 5-4 a su favor en la segunda manga.

Buse sostuvo su clasificación con una enorme producción al servicio, con 32 de 36 puntos ganados con su saque y un 89 por ciento de efectividad. El triunfo extendió una semana notable, en la que ya había dejado en el camino al checo Jakub Mensik y al francés Ugo Humbert, 34 del ranking ATP.

Con esta campaña, el peruano será como mínimo el número 45 del mundo, la mejor clasificación de su carrera, y quedará como el sexto sudamericano mejor ubicado del ranking ATP, detrás de los argentinos Mariano Navone, Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo, el chileno Alejandro Tabilo y el brasileño Joao Fonseca.

El rival de Ignacio Buse en la final de Hamburgo saldrá del ganador del duelo entre el australiano Álex De Miñaur y el estadounidense Tommy Paul, en otro desafío mayor para el protagonista de una de las semanas más importantes del tenis peruano en el circuito ATP.

Según ratificó la ATP, Buse es el primer peruano en presentarse en la última ronda de un torneo del circuito desde 2007, cuando Luis Horna disputó el título en Viña del Mar.