Peruano Ignacio Buse generó revuelo al afirmar que le ganaría a la número uno de la WTA

El tenista peruano Ignacio Buse quedó en el centro de la polémica luego de asegurar que vencería a Elena Rybakina, actual número uno del ranking WTA, durante una conversación en el streaming del creador de contenido "Cristorata".

Al actual 35° del mundo le preguntaron si, estando cerca del Top 30, podría derrotar a la mejor tenista del planeta y su respuesta fue afirmativa. Luego insistieron con el escenario de encontrarse entre los 100 o 200 mejores del ranking ATP y Buse volvió a sostener que ganaría el partido.

El peruano recién mostró dudas cuando le plantearon la posibilidad de estar cerca del puesto 1.000. "Ahí, cuidado ya. El tenis de mujeres no se puede comparar, es un deporte distinto, es como el fútbol", señaló el jugador de 22 años.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y provocaron críticas y una nueva discusión en torno a las diferencias entre los circuitos masculino y femenino. El periodista José Morón, director del medio especializado Punto de Break, cuestionó que este debate reaparezca periódicamente y sostuvo que suele utilizarse para restar valor al tenis femenino o generar repercusión.

Buse atraviesa una de las mejores temporadas de su carrera: se ubica 35° del ranking ATP y este año conquistó los títulos de Hamburgo y Winston-Salem, resultados que lo consolidaron como la principal figura del tenis peruano.