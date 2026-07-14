Tomás Barrios sigue en caída libre y sufrió sorpresiva eliminación en su debut en Bunschoten

Un duro revés sufrió este martes Tomás Barrios (139° ATP) después de un debut y despedida del Challenger de Bunschoten ya que, pese a llegar como el primer cabeza de serie, terminó cayendo ante el invitado local Niels Visker (453°) por un doble 6-4.

En un partido que se extendió por una hora y 32 minutos sobre la arcilla neerlandesa, el chillanejo dejó escapar una ventaja que lo tenía 4-3 arriba con un quiebre de su rival. A partir de ahí, el anfitrión sostuvo su su saque tras un extenuante noveno juego y volvió a golpear el servicio del nacional.

El segundo parcial mantuvo la paridad hasta la definición, pero tal como ocurrió en el set anterior, Barrios flaqueó en el décimo juego cuando el marcador estaba 4-5 en contra, entregando su servicio y despidiéndose prematuramente del certamen.

Con este resultado, la situación de la tercera raqueta de Chile encendió alarmas tras cinco derrotas seguidas en cuadros principales de torneos Challenger; su último festejo en esta instancia data del pasado 13 de mayo, cuando venció a Nishesh Basavareddy en el torneo de Oeiras.