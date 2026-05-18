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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

[VIDEO] Una nueva locura de Moutet: Se bajó los pantalones tras perder un punto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El galo sorprendió a todos en el duelo válido por el ATP de Hamburgo.

[VIDEO] Una nueva locura de Moutet: Se bajó los pantalones tras perder un punto
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El tenista francés Corentin Moutet hizo una más de sus locuras al bajarse los pantalones luego de bajarse los pantalones en el duelo que jugó este lunes ante el español Alejandro Davidovich en el ATP de Hamburgo.

El galo y el español intercambiaron lucidos golpes, pero finalmente el hispano se quedó con el punto lo que provocó la reacción de Moutet, quien se bajó los pantalones pese a la lluvia.

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