Zverev defendió los cinco sets: Ganar un Grand Slam es de lo más difícil del deporte

El alemán Alexander Zverev (2° de la ATP) defendió este jueves mantener los partidos al mejor de cinco sets en los Grand Slam porque ese formato convierte ganar un grande en algo "de lo más difícil del deporte".

"Un Grand Slam es diferente porque jugamos al mejor de cinco sets. Es historia. Es parte de lo que hacemos, parte de por qué nos preparamos físicamente", afirmó en la rueda de prensa posterior a su victoria ante el británico Cameron Norrie (39°) en el ATP de Beijing.

Campeón este año de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos, sus dos primeros títulos de Grand Slam, sostuvo que competir a cinco sets supone una de las mayores exigencias físicas para un tenista.

Preguntado por la posibilidad de reducir algunos encuentros a tres sets, rechazó el cambio y cuestionó que una menor capacidad de atención del público justifique modificarlo.