Presupuesto 2027: Marcel advierte que cambio de base comparativa puede llevar a "confusión"

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, advirtió la posibilidad de una "confusión" sobre el cambio de la base de comparación usada para medir el crecimiento del Presupuesto del 2027.

Como tradición se ha utilizado la partida del año anterior como base, pero en esta oportunidad, el gobierno reconoció que la medición usa el presupuesto ejecutado de este año, aludiendo a errores en las proyecciones de años anteriores.

Ante esta situación, Marcel dijo que "me parece que la crítica es más bien una justificación para usar una base distinta. En Chile siempre hemos analizado los presupuestos en relación a la ley anterior, más reajustes o leyes especiales, y la verdad es que esto va a generar una confusión, sobre todo cuando se pase de las cifras agregadas a la cifra detallada por partida presupuestaria, por programa, por subtítulo".

"El problema de comparar con un gasto proyectado es que es eso, es una proyección, no sabemos qué modificaciones van a haber de aquí a final de año", añadió.

El exministro insistió en que "el que esté dando esa cifra de 1,5 por ciento (de crecimiento), lo que refleja es que se está previendo que se va a gastar más de lo presupuestado y eso es un contraste grande con un propósito original de reducir el gasto".