Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago19.3°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Economía | Presupuesto

Presupuesto 2027: Marcel advierte que cambio de base comparativa puede llevar a "confusión"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"El problema de comparar con un gasto proyectado es que es eso, es una proyección", dijo el exministro de Hacienda.

El gobierno aludió a errores en proyecciones de años anteriores para cambiar la forma en que se plantea el gasto.

Presupuesto 2027: Marcel advierte que cambio de base comparativa puede llevar a
 ATON
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, advirtió la posibilidad de una "confusión" sobre el cambio de la base de comparación usada para medir el crecimiento del Presupuesto del 2027.

Como tradición se ha utilizado la partida del año anterior como base, pero en esta oportunidad, el gobierno reconoció que la medición usa el presupuesto ejecutado de este año, aludiendo a errores en las proyecciones de años anteriores.

Ante esta situación, Marcel dijo que "me parece que la crítica es más bien una justificación para usar una base distinta. En Chile siempre hemos analizado los presupuestos en relación a la ley anterior, más reajustes o leyes especiales, y la verdad es que esto va a generar una confusión, sobre todo cuando se pase de las cifras agregadas a la cifra detallada por partida presupuestaria, por programa, por subtítulo".

"El problema de comparar con un gasto proyectado es que es eso, es una proyección, no sabemos qué modificaciones van a haber de aquí a final de año", añadió.

El exministro insistió en que "el que esté dando esa cifra de 1,5 por ciento (de crecimiento), lo que refleja es que se está previendo que se va a gastar más de lo presupuestado y eso es un contraste grande con un propósito original de reducir el gasto".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada