¿Cuándo y dónde ver el debut de Tomás Barrios en el cuadro principal del US Open?

El tenista chileno Tomás Barrios, 144 en el ranking mundial, enfrentará al belga Alexander Blockx (32°) en la primera ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada.

El enfrentamiento de Barrios en el US Open está programado para este lunes 31 de agosto en el Court 7 del USTA "Billie Jean" King National Tennis Centes, cerca de las 14:00 horas (18:00 GMT), y tendrá transmisión en TV cable en la señal de ESPN, y en streaming a través de la plataforma Disney+Premium.

El tenista nacional viene de vencer a Juan Carlos Prado, Genario Olivieri y Daniel Rincón en la fase previa del torneo que se disputa en Estados Unidos, lo que le permitió acceder al cuadro principal.

En caso de avanzar, Barrios se enfrentará al ganador de la llave entre el chino Jusheng Shang (227°) y el argentino Marco Trungelliti (83°).

Todos los detalles de la participación de Tomás Barrios en el US Open los podrás seguir a través de Cooperativa.cl