¿Cuándo y dónde ver el estreno de Alejandro Tabilo en el US Open?

El tenista chileno Alejandro Tabilo, 28 en el ranking mundial, enfrentará al Yannick Hanfmann (54°) en la primera ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada.

El estreno de Tabilo en el US Open está programado para este lunes 31 de agosto en el tercer turno del Court 6 en Flushing Meadows, cerca de las 14:30 horas (18:30 GMT), y tendrá transmisión en TV cable en la señal de ESPN, y en streaming a través de la plataforma Disney+Premium.

Tabilo y Hanfmann se han enfrentado en tres ocasiones, todas en 2024, con dos triunfos para el chileno, en el ATP de Buenos Aires y el Masters de Roma; la derrota fue en Copa Davis, ante el equipo de Alemania.

En caso de avanzar, Tabilo se enfrentará al ganador de la llave entre el búlgaro Grigor Dimitrov (137°) y el australiano Alexei Popyrin (130°).

Todos los detalles de la participación de Alejandro Tabilo en el US Open los podrás seguir a través de Cooperativa.cl