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Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

Djokovic y Sabalenka serán dupla en el dobles mixto del US Open

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El serbio y la bielorrusa liderarán a las parejas estelares en el último Grand Slam de la temporada.

Djokovic y Sabalenka serán dupla en el dobles mixto del US Open
 EFE
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La bielorrusa Aryna Sabalenka (1° del WTA) y el serbio Novak Djokovic (7° del ATP) serán el gran atractivo de este año en el dobles mixto del US Open, evento que se llevará a cabo este 25 de agosto en el emblemático USTA "Billie Jean King" National Tennis Center.

Desde la organización confirmaron a la dupla este lunes y, pese a no ser especialistas, figurarán con el incentivo de potenciar la competencia de parejas, la cual suele quedar en segundo plano ante los cuadros individuales que iniciaran a contar del 30 de agosto.

El binomio entre la bielorrusa y el serbio deberá medir fuerzas ante duplas que repiten, como los vigentes campeones italianos Sara Errani y Andrea Vavassori o el potente equipo entre la polaca Iga Swiatek y el noruego Casper Ruud.

Además, el cuadro contará con otros confirmados entre los que destacan Elena Rybakina junto a Taylor Fritz, los rusos Mirra Andreeva y Andrey Rublev, además del binomio nipón compuesto por Naomi Osaka y Kei Nishikori.

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