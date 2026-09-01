Stanislas Wawrinka dijo adiós al US Open con homenaje y ovación

El suizo Stanislas Wawrinka, de 41 años, dijo adiós este lunes al Abierto de Estados Unidos tras perder 7-6 (4), 7-6 (3) y 6-0 ante el italiano Matteo Berrettini en la primera ronda del certamen.

Wawrinka, campeón en Flushing Meadows en 2016 y ganador de tres torneos de Grand Slam en su carrera, disputaba este torneo por última vez gracias a una invitación dado que tiene previsto retirarse del tenis al acabar la presente temporada.

El helvético recibió una sentida ovación del público antes de despedirse y deleitó a los aficionados con varios golpes de clase, incluido su icónico revés con una mano, sin poder prolongar su camino neoyorquino.

Al acabar el encuentro, el Abierto de Estados Unidos dedicó un homenaje a Wawrinka, incluido un video de sus éxitos en el cemento neoyorquino, culminado con el título de 2016.