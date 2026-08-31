Tabilo tuvo sólido estreno ante Hanfmann y avanzó a segunda ronda en el US Open
La primera raqueta nacional mostró un gran nivel para superar en cuatro sets al alemán.
La primera raqueta nacional mostró un gran nivel para superar en cuatro sets al alemán.
Un debut sólido y con autoridad tuvo el chileno Alejandro Tabilo (29° ATP) en el US Open y ratificó su gran presente tras derrotar al alemán Yannick Hanfmann (55°) con parciales de 6-3, 6-2, 6-7 (7) y 6-3 para meterse en la segunda ronda.
En los dos primeros sets, "Jano" no le dio respiro al germano, quebrando de entrada en ambas mangas y exhibiendo una gran efectividad con su servicio para cerrar los sets por 6-3 y 6-2 en poco menos de una hora de juego.
La resistencia de Hanfmann apareció en el tercer set. El europeo ajustó sus golpes y llevó la definición a un extenuante tie-break que duró más de una hora y que le dio el descuento con un ajustado 9-7.
Pese al golpe anímico, Tabilo volvió a presionar con sus saques y concretó los quiebres necesarios para sellar el 6-3 definitivo.
Con su victoria, el chileno enfrentará al ganador del duelo entre el búlgaro Grigor Dimitrov (138°) y el australiano Alexei Popyrin (128°).