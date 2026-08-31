Tomás Barrios no pudo ante Alexander Blockx y se despidió del US Open en primera ronda

El camino del chileno Tomás Barrios (147° ATP) en el US Open llegó a su fin, esto después de ceder ante la jerarquía del belga Alexander Blockx (32°) y despedirse por parciales de 6-3, 6-4 y 6-2.

Desde el inicio, el europeo logró un quiebre clave en el cuarto juego que le permitió administrar la ventaja, cerrando el parcial con autoridad pese a los intentos del chillanejo por entrar en juego.

El segundo set tuvo a un Barrios ofreciendo más resistencia, pero todo se desmoronó en el quinto juego donde Blockx rompió para ponerse 3-2 arriba, sin dar chances para recuperación al criollo.

Ya en el tercer capítulo, el desgaste de venir desde la qualy pareció pasarle la cuenta al nacional que estuvo 3-0 abajo, una distancia que resultó irremontable para un 6-2 decisivo.

La caída de Barrios se sumó a la despedida previa de Cristian Garin (137°) en la ronda final de la qualy. De esta manera, Alejandro Tabilo (29°) queda como el único representante nacional en carrera en el cuadro masculino.