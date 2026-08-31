Tomás Barrios no pudo ante Alexander Blockx y se despidió del US Open en primera ronda
El chillanejo no logró replicar el éxito que logró en la qualy del certamen en Nueva York.
El chillanejo no logró replicar el éxito que logró en la qualy del certamen en Nueva York.
El camino del chileno Tomás Barrios (147° ATP) en el US Open llegó a su fin, esto después de ceder ante la jerarquía del belga Alexander Blockx (32°) y despedirse por parciales de 6-3, 6-4 y 6-2.
Desde el inicio, el europeo logró un quiebre clave en el cuarto juego que le permitió administrar la ventaja, cerrando el parcial con autoridad pese a los intentos del chillanejo por entrar en juego.
El segundo set tuvo a un Barrios ofreciendo más resistencia, pero todo se desmoronó en el quinto juego donde Blockx rompió para ponerse 3-2 arriba, sin dar chances para recuperación al criollo.
Ya en el tercer capítulo, el desgaste de venir desde la qualy pareció pasarle la cuenta al nacional que estuvo 3-0 abajo, una distancia que resultó irremontable para un 6-2 decisivo.
La caída de Barrios se sumó a la despedida previa de Cristian Garin (137°) en la ronda final de la qualy. De esta manera, Alejandro Tabilo (29°) queda como el único representante nacional en carrera en el cuadro masculino.