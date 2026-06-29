Aryna Sabalenka comenzó a lo grande en Wimbledon con sólida victoria
La líder de la WTA no pasó zozobras en el inicio de un nuevo camino en búsqueda de su primer título en el certamen.
La líder de la WTA no pasó zozobras en el inicio de un nuevo camino en búsqueda de su primer título en el certamen.
La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, comenzó con paso firme su andadura en Wimbledon tras derrotar a la serbia Teodora Kostovic (184ª) por 6-2 y 6-3.
Sabalenka, que ha alcanzado las semifinales en tres ocasiones, pero que nunca ha conseguido dar el paso definitivo hacia el título, salió a la pista con el rodillo y consiguió adjudicarse los cuatro primeros juegos del duelo, que le permitieron cerrar la manga por 6-2 en apenas treinta y dos minutos.
La bielorrusa, máxima favorita, mantuvo la directa en el segundo set, donde de nuevo consiguió dos roturas de servicio.
Con 5-3 a favor y saque, Sabalenka cometió varios errores y dio una vida extra a la serbia, que consiguió el único 'break' del duelo a su favor.
A pesar del contratiempo, la bielorrusa consiguió cerrar el encuentro en el siguiente juego, y ya espera rival en segunda ronda, que saldrá del encuentro entre la ucraniana Oleksandra Oliynkova y la estadounidense McCartney Kessler.