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Tópicos: Deportes | Tenis | Wimbledon

Aryna Sabalenka comenzó a lo grande en Wimbledon con sólida victoria

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La líder de la WTA no pasó zozobras en el inicio de un nuevo camino en búsqueda de su primer título en el certamen.

Aryna Sabalenka comenzó a lo grande en Wimbledon con sólida victoria
 EFE
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La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, comenzó con paso firme su andadura en Wimbledon tras derrotar a la serbia Teodora Kostovic (184ª) por 6-2 y 6-3.

Sabalenka, que ha alcanzado las semifinales en tres ocasiones, pero que nunca ha conseguido dar el paso definitivo hacia el título, salió a la pista con el rodillo y consiguió adjudicarse los cuatro primeros juegos del duelo, que le permitieron cerrar la manga por 6-2 en apenas treinta y dos minutos.

La bielorrusa, máxima favorita, mantuvo la directa en el segundo set, donde de nuevo consiguió dos roturas de servicio.

Con 5-3 a favor y saque, Sabalenka cometió varios errores y dio una vida extra a la serbia, que consiguió el único 'break' del duelo a su favor.

A pesar del contratiempo, la bielorrusa consiguió cerrar el encuentro en el siguiente juego, y ya espera rival en segunda ronda, que saldrá del encuentro entre la ucraniana Oleksandra Oliynkova y la estadounidense McCartney Kessler.

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