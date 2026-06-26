Sabalenka debutará ante Teodora Kostovic en Wimbledon

La bielorrusa Arina Sabalenka, número 1 del ranking WTA, debutará en Wimbledon ante la serbia Teodora Kostovic, según determinó el sorteo del cuadro femenino del tercer Grand Slam de la temporada.

Sabalenka, ganadora de cuatro torneos grandes y semifinalista como mejor resultado en el All England, podría tener un camino exigente, con eventuales cruces ante la local Emma Raducanu en tercera ronda, la japonesa Naomi Osaka en octavos y Mirra Andreeva, reciente campeona de Roland Garros, en cuartos de final.

En una eventual semifinal, la número 1 del mundo podría encontrarse con la estadounidense Jessica Pegula, quien la derrotó recientemente en Berlín, torneo que también se disputa sobre césped.

Por el otro lado del cuadro, Elena Rybakina, segunda del mundo y campeona de Wimbledon en 2022, arrancará frente a la francesa Lois Boisson. En caso de cumplirse los pronósticos, tendría como posibles rivales a Amanda Anisimova en cuartos y a Iga Swiatek en semifinales.

Una de las grandes atracciones será el regreso de Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam y siete veces campeona en Wimbledon, quien volverá a jugar en el All England después de cuatro años. La estadounidense debutará ante la australiana Maya Joint y también disputará el dobles junto a su hermana Venus Williams.