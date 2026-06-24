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Tópicos: Deportes | Tenis | Wimbledon

Tomás Barrios quedó a un triunfo del cuadro principal en Wimbledon

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno venció al local Jubb y se instaló en la última ronda de la fase clasificatoria.

Tomás Barrios quedó a un triunfo del cuadro principal en Wimbledon
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El tenista chileno Tomás Barrios (135° de la ATP) venció al británico Paul Jubb (334°) en la segunda ronda de las clasificaciones de Wimbledon y quedar a solo un paso de volver a jugar en el cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada.

El número tres de Chile sufrió con la reacción del local, pero sacó dividendo de su saque para finalmente imponerse por 6-4, 3-6 y 6-1 en una hora y 58 minutos de juego.

Ahora, el chillanejo buscará meterse en el main draw cuando enfrente al ganador del duelo entre el australiano Dane Sweeny (126°) y el estadounidense Darwin Blanch (225°).

Pese a la victoria, Barrios está perdiendo un lugar en el Ranking Live ubicándose en el casillero 136.

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