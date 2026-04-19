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Tópicos: Deportes | Tenis | WTA

Elena Rybakina reconquistó el WTA de Stuttgart con sólido triunfo ante Muchova

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La euroasiática llegó a 13 títulos en su carrera.

Elena Rybakina reconquistó el WTA de Stuttgart con sólido triunfo ante Muchova
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La kazaja Elena Rybakina, segunda jugadora del mundo, reconquistó el torneo de Stuttgart que ya ganó en 2024 al imponerse en la final este domingo a la checa Karolina Muchova por 7-5 y 6-1.

La kazaja de origen ruso, campeona del Abierto de Australia el pasado mes de enero, logró su segundo trofeo en un mismo torneo WTA por primera vez tras vencer a la checa en una hora y 18 minutos y llegar a 13 títulos en su palmarés.

No tuvo un recorrido sencillo Rybakina en Stuttgart, donde estuvo a un paso de la eliminación en el choque de cuartos de final contra la canadiense Leylah Fernandez, ante la que tuvo que superar dos puntos de partido. Fue su momento más complicado.

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