[VIDEO] Aryna Sabalenka deslumbró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka dejó por un momento el circuito profesional para transformarse en modelo en la apertura de la Semana de la Moda de Milán.

La número dos del mundo participó del Vogue World 2026, una de las citas más exclusivas de la industria, desarrollada en la histórica Galleria Vittorio Emanuele II. En la pasarela, Sabalenka lució un diseño exclusivo de Gucci, casa italiana de la que es embajadora global.

La deportista desfiló con un ceñido vestido de cuello alto y mangas largas en tono marrón chocolate, diseñado por el director creativo Demna. Su participación se dio durante el segmento "Made in Italy", donde compartió espacio tanto con modelos profesionales como con otras figuras del deporte internacional.

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