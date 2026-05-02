[VIDEO] Kostyuk celebró el título del WTA 1.000 de Madrid con una llamativa pirueta

Luego de lograr su primer título de WTA 1.000 en el Madrid Open, la ucraniana Marta Kostyuk (23°) festejó su triunfo por 6-3 y 7-5 en la arcilla ante la rusa Mirra Andreeva (8°) con una pirueta que sacó aplausos de la parcialidad.

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