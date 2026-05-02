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Tópicos: Deportes | Tenis | WTA

[VIDEO] Kostyuk celebró el título del WTA 1.000 de Madrid con una llamativa pirueta

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La ucraniana se lució en la arcilla española tras la final.

[VIDEO] Kostyuk celebró el título del WTA 1.000 de Madrid con una llamativa pirueta
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Luego de lograr su primer título de WTA 1.000 en el Madrid Open, la ucraniana Marta Kostyuk (23°) festejó su triunfo por 6-3 y 7-5 en la arcilla ante la rusa Mirra Andreeva (8°) con una pirueta que sacó aplausos de la parcialidad.

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