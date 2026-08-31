Velerismo: Ricardo Seguel y Emilia Veloso aseguraron cupos para el Mundial de Sunfish

Ricardo Seguel y Emilia Veloso consiguieron la clasificación al Campeonato Mundial de Sunfish luego de imponerse en sus respectivas categorías del Selectivo Nacional disputado en el marco de la XVI Copa Escuela Naval BCI.

La competencia se desarrolló en el Club de Yates Higuerillas y reunió a 94 embarcaciones y 150 deportistas de distintas clases, mientras que el Mundial de la especialidad se celebrará entre el 9 y el 13 de noviembre en St. Croix, Islas Vírgenes.

Seguel, representante de la Cofradía Náutica del Pacífico, consiguió tres triunfos parciales en las 11 regatas disputadas en la bahía de Concón y terminó dentro del podio en diez de ellas.

Con dos descartes considerados, el algarrobino terminó con cinco puntos de ventaja sobre Renato Brito, del Club de Yates Higuerillas, mientras Agustín Soto terminó nueve unidades por detrás del ganador.

En damas, Emilia Veloso, de Universidad Católica, sumó una victoria y siete podios para quedarse con el primer lugar, superando a Constanza Olivares, del Club Sunfish. Javiera Navarrete, del Club de Yates Valdivia, completó el podio.

Una multitudinaria Copa Escuela Naval

La competencia también entregó ganadores en numerosas categorías. Daniel Bückle se impuso en Sunfish General; Agustín Bahamondez en Optimist Timoneles; Alicia Ibáñez en Optimist Principiante; Rafaela Moscoso en Optimist Escuela; Camila Ernst en ILCA 6 femenino; Tomás Christie en ILCA 6 masculino e Isidora Annunziata en ILCA 4.

Además, "Limbo Rock", de Enrique Colombo, ganó en J24; "Tiro Largo", tripulado por Pablo Schuler y Mauricio Aguilera, se impuso en Pirata, y "Valhalla", timoneado por Felipe Gil, venció en Finn.

El Director Comodoro del Club de Yates Higuerillas, Franz Schulze, resaltó especialmente la presencia de deportistas de entre nueve y 88 años, provenientes de distintas clases náuticas y clubes de diferentes regiones, y aseguró que el certamen se está consolidando entre las principales regatas de monotipos del país.