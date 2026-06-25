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Tópicos: Deportes | Voleibol

Capitán venezolano de voleibol vive dramática situación: No logra contactar a su familia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Willner Rivas sigue desde España con angustia la tragedia que golpeó a su país en la madrugada del jueves.

Capitán venezolano de voleibol vive dramática situación: No logra contactar a su familia
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El capitán de la selección venezolana de voleibol, Willner Rivas, vive una dramática situación personal luego de los terremotos que afectaron a Venezuela durante la madrugada del jueves, pues hasta ahora no logró tener noticias de sus familiares.

El jugador de 31 años, que se incorporó hace apenas una semana a Guaguas, vigente campeón de la Superliga española, sigue desde Las Palmas de Gran Canaria con especial angustia la tragedia que afronta su país.

A través de su cuenta en la red social X, el club español agradeció los numerosos mensajes de apoyo e interés recibidos por Rivas, aunque también comunicó que el voleibolista no tiene "ninguna noticia" sobre sus familiares en Venezuela.

El duro momento golpea al deportista en pleno inicio de una nueva etapa profesional, tras llegar al elenco español procedente de Narbonne, mientras la incertidumbre por la situación de sus cercanos se mantiene en medio de las consecuencias del desastre natural.

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