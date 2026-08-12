Chile sucumbió ante Brasil en el Mundial de Vóleibol Femenino sub 17

La selección chilena sufrió una nueva dolorosa caída en el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 que se celebra en nuestro país, tras perder por 3-1 ante Brasil, en la disputa por los últimos lugar del torneo.

Las "Guerreras Rojas" necesitaban ganar para aspirar a la pelea por el decimoséptimo puesto, pero sucumbieron por 14-24, 25-20, 11-25 y 12-25 en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional.

"No nos sentimos de la mejor forma en la cancha, fueron superiores. Nos da la alegría de ganar un set, pero no pudimos mantener ese ritmo", declaró Valentina Maulén tras la derrota.

Chile volverá a jugar el viernes, ante Argelia en San Felipe, a las 17:00 horas (21:00 GMT), en la fase que define los lugares entre el 21° y el 24° puesto.