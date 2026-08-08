Chile sucumbió ante el poderío de Estados Unidos en el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17

La selección chilena de vóleibol sufrió otra dolorosa derrota en el Mundial Femenino Sub 17 que se celebra en nuestro país, tras sucumbir ante el poderío de Estados Unidos en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, por la tercera fecha del Grupo A.

Las anfitrionas batallaron, pero perdieron por 0-3, con parcial de 14-25, 21-25 y 19-25.

Con el resultado, Chile está en el último lugar del Grupo A, igualado con Egipto, sin triunfos en la fase grupal.

Estados Unidos, por su lado, lidera con campaña impecable, con tres victorias, igualado con República Checa. En tercer puesto está Turquía y en cuarto lugar marcha Tailandia.

Chile tendrá descanso este domingo y volverá a jugar el lunes, un duelo crucial ante Egipto, a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Parque Estadio Nacional.