Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago6.8°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Voleibol

Chile sucumbió ante el poderío de Estados Unidos en el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las chilenas sufrieron su tercera derrota en el torneo.

Chile sucumbió ante el poderío de Estados Unidos en el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17
 Mauricio Palma - COCH
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección chilena de vóleibol sufrió otra dolorosa derrota en el Mundial Femenino Sub 17 que se celebra en nuestro país, tras sucumbir ante el poderío de Estados Unidos en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, por la tercera fecha del Grupo A.

Las anfitrionas batallaron, pero perdieron por 0-3, con parcial de 14-25, 21-25 y 19-25.

Con el resultado, Chile está en el último lugar del Grupo A, igualado con Egipto, sin triunfos en la fase grupal.

Estados Unidos, por su lado, lidera con campaña impecable, con tres victorias, igualado con República Checa. En tercer puesto está Turquía y en cuarto lugar marcha Tailandia.

Chile tendrá descanso este domingo y volverá a jugar el lunes, un duelo crucial ante Egipto, a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Parque Estadio Nacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada