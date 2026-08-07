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Tópicos: Deportes | Voleibol

Chile sufrió amarga caída ante Tailandia en el Mundial de Vóleibol Femenino sub 17

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo nacional sumó su segunda derrota en el torneo.

Chile sufrió amarga caída ante Tailandia en el Mundial de Vóleibol Femenino sub 17
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La selección chilena de vóleibol sufrio una amarga caída este viernes ante Tailandia en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, en la segunda fecha del Grupo A del Mundial Femenino Sub 17.

El conjunto asiático remontó y se impuso por 1-3, con parciales de 25-19, 20-25, 17-25 y 15-25 ante las anfitrionas del torneo.

Con el resultado, Chile quedó en el último lugar del Grupo A, con dos caídas, mientras que Tailandia está en el cuarto puesto, con tres puntos.

Este sábado, las chilenas tendrán su próximo desafío, uno de los más duros del grupo, cuando enfrenten al líder Estados Unidos, desde las 20:00 horas (00:00 GMT).

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