Presidenta del Banco Central advirtió "mayor incertidumbre económica" por guerra en Medio Oriente

La presidenta del Banco Central de Chile, Rosanna Costa, advirtió que el actual contexto internacional, marcado por la guerra en Medio Oriente y el alza de los combustibles, abre un escenario de mayor incertidumbre para la economía chilena, aunque aseguró que el instituto emisor actuará si es necesario para contener la inflación.

En entrevista con La Tercera, la economista explicó que el nuevo escenario fue reflejado en el último Informe de Política Monetaria (Ipom) de marzo, donde el Banco Central elevó su proyección de inflación para 2026 a 4% y recortó su estimación de crecimiento del PIB a un rango de entre 1,5% y 2,5%.

Según Costa, el conflicto bélico alteró un panorama que a comienzos de año se veía más favorable para Chile y otras economías emergentes. "Sobre esta mejora se instala la mala e incierta noticia que viene a ser la guerra, de la cual no es posible hoy día dar luces de cómo evolucione y de cuán negativa puede llegar a ser", señaló.

La presidenta del Banco Central indicó que el organismo está considerando distintos escenarios, ya que el impacto del conflicto sobre los precios del petróleo y los combustibles podría prolongarse: "Vamos a estar evaluando los escenarios reunión a reunión para tomar las decisiones en el contexto de un escenario bien incierto", afirmó.

Respecto del alza de los combustibles aplicada por el Gobierno, Costa explicó que el mecanismo de estabilización de precios tiende a suavizar los ajustes, pero que finalmente el impacto termina reflejándose en la inflación.

"En una guerra que continúa los precios terminan traspasándose y por lo tanto el efecto inflacionario acumulado iba a llegar a ser el que estamos viendo", sostuvo, evitando evaluar la decisión política adoptada por el Ejecutivo.

En ese sentido, advirtió que el principal riesgo para la economía chilena es la evolución del escenario externo y un escenario "incierto y hay que ir mirando con mucha atención la evolución de los distintos elementos que están detrás del escenario central".

Costa también abordó las perspectivas de crecimiento del país, señalando que actualmente el crecimiento tendencial de largo plazo se ubica en torno a 2%, aunque planteó que es posible aumentarlo con reformas estructurales que impulsen la productividad, la inversión y la participación laboral.

Por otra parte, la presidenta del Banco Central respaldó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacando que "es un economista que conoce su oficio" y confirmó que han mantenido reuniones y conversaciones de coordinación desde el inicio del nuevo gobierno de José Antonio Kast.

Finalmente, Costa se refirió a la polémica generada por una publicación del Ejecutivo que hablaba de un "Estado en la quiebra", señalando que "no es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal", aunque evitó profundizar tras la controversia.