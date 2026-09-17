Tras decisión de la Fed: Experto anticipa alza de la tasa de interés en Chile

El economista Héctor Osorio, socio de PKF Chile, adelantó que la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de incrementar -por primera vez desde julio de 2023- la tasa de interés del gigante norteamericano, podría motivar al Banco Central chileno a replicar tal medida.

"Es muy importante que asumamos que lo más probable es que el Banco Central, en su próxima Reunión de Política Monetaria, también incremente la tasa base en 25 puntos, lo que significa cierta subida en el nivel de costo para los consumidores, situación que presionaría a la baja el nivel de inflación, pero sin descontrolarlo", puntualizó.

A diferencia del escenario en EE.UU, donde la medida de la Fed responde a una persistente inflación, el experto precisó que, aunque "en el último mes la inflación en Chile anotó un monto importante, tampoco es que esté descontrolada ni mucho menos, (sino que) está levemente sobre el margen de seguridad que el Banco Central considera para su meta".

A su vez, el académico Javier Mella, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas la U. de Los Andes, complementó: "En términos generales, esto es una mala noticia para Chile: por un lado, se espera un alza en el dólar, acompañado de menor demanda por activos locales, lo que se debería ver reflejado en precios de los activos; por ejemplo, en la bolsa local".

"Asimismo, esto hace más difícil al Banco Central realizar potenciales bajas en su Tasa de Política Monetaria. Si bien no lo hace imposible, genera mayores riesgos asociados a un mayor tipo de cambio, y posibles presiones inflacionarias", añadió.

Efectos previos en el dólar

Por su parte, Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la U. del Desarrollo, hizo ver que el efecto del anuncio de ayer en Chile "ya se vio: hace meses, el dólar estaba en 853 pesos, su piso en el año, y hoy está en 962".

"Es casi un 13% de apreciación del peso, y el punto de quiebre está claramente identificado: fueron tras las primeras reuniones de Kevin Warsh (presidente de la Fed) en junio, donde mantuvo la tasa, pero abrió la puerta a subirla. Solo con eso, el dólar subió 20 pesos en Chile. Entonces, no hizo falta que subiera, bastó con que dijera que podría hacerlo", aseveró.

Conocido el anuncio, en tanto, se han reportado alzas y bajas acotadas de la divisa estadounidense en las últimas horas, tras el cierre del miércoles en torno a los 958 pesos.