Corte revocó orden de Transparencia para entregar los correos de Miguel Crispi

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reserva de los correos electrónicos del exjefe de asesores de la Presidencia -durante el gobierno de Gabriel Boric- Miguel Crispi, revirtiendo de esta manera la resolución del Consejo para la Transparencia tras una solicitud de un periodista.

La solicitud se originó por parte del periodista Joaquín Labbé, actual jefe de prensa de la Subsecretaría del Delito, y que en ese momento se desempeñaba en TVN, quien exigía acceder a la copia o revisión integral de todos los e-mails de la casilla institucional de Crispi a partir del 9 de septiembre de 2022.

La decisión, tomada de forma unánime por la Sexta Sala del tribunal, estableció que las comunicaciones solicitadas por Ley de Transparencia están sujetas a causal de reserva o secreto, y que su eventual entrega vulneraría la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

"Su carácter de comunicación privada deriva de la existencia de emisores y destinatarios determinados, de un canal de transmisión cerrado y de una expectativa razonable de reserva respecto de su contenido, sin que la utilización de infraestructura tecnológica estatal altere necesariamente esa naturaleza", puntualizó la Corte.

En el fallo se precisa que "la publicidad indiscriminada de todos los correos electrónicos de la casilla institucional de un asesor presidencial afecta los derechos de las personas involucradas, en especial su vida privada y la inviolabilidad de sus comunicaciones".

Finalmente, recalca que "al ordenar la entrega general de los correos electrónicos enviados y recibidos desde la casilla institucional de don Miguel Ernesto Crispi Serrano, sin acreditar su vinculación específica con actos, resoluciones o procedimientos administrativos determinados y sin ponderar suficientemente la afectación de las garantías constitucionales comprometidas, el Consejo para la Transparencia incurrió en ilegalidad".