Expertos miran con cautela aumento en precio del cobre

Completado los primeros siete días del 2026, las tendencias en materia económica se mantienen al alza, por ejemplo, el precio del cobre, el dólar y el Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), sin embargo, expertos miran con cautela este inicio y analizaron el futuro de la economía chilena para este año.

En un seminario organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) diversos expertos observaron elementos como el precio al alza del cobre, que ayer estaba sobre los seis dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres; el dólar sigue bajo los 900 pesos y el IPSA tuvo una nueva marca en los 10.927 puntos.

Asimismo, analizaron los efectos económicos que tendrían conflictos internacionales y el cambio de mando del 11 de marzo.

En ese sentido, el director y exministro de Hacienda, Felipe Larraín, reflexionó: "¿Qué efecto tendrá en la economía el repunte de las expectativas y un precio del cobre significativamente mayor de lo previsto en el informe?".

"Podría significar, por ejemplo, más inversión y crecimiento de lo previsto. Esta alza del precio del cobre, en la medida que se sostenga y dependiendo del uso que se les dé a estos recursos, también tendrá impactos en las finanzas públicas y en las condiciones financieras que enfrenta el país, que deberán ser abordadas en futuros informes de estabilidad financiera", sostuvo.

Igualmente, planteó que "un menor tipo de cambio podría llevar a la inflación bajo la meta, haciendo necesario recortar la tasa de política monetaria más de lo previsto en diciembre".

La instancia contó con la participación de la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, quien destacó que "el precio del cobre, además de los fundamentos tradicionales, hoy día nos lleva a mirar otros factores que están incidiendo en forma significativa".

"En el caso del petróleo, el precio había bajado, después estuvimos entre medio conflictos muy centrados en el Medio Oriente. Sin embargo, hacia adelante, lo que tenemos son términos de intercambio favorables para nuestro país. Todo esto, sin embargo, que son noticias favorables para nuestro país, se siguen dando en un ambiente de incertidumbre muy alto y con elementos de riesgo que son importantes de tener presente", advirtió.

En una línea similar, la directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, planteó en un panel -junto a Óscar Landerretche y Rodrigo Vergara- que "el aumento del precio del cobre, que probablemente es la mejor noticia macroeconómica que hemos tenido en el último tiempo, yo también es una noticia que la matizo".

"No sé si me gusta tanto que suba el precio del cobre, porque esto ya lo vivimos, ya vivimos una bonanza del cobre, un periodo en que el crecimiento estuvo muy impulsado por la inversión en la minería, pero en que no aumentó en nada la productividad, se terminó la bonanza y creo que esa bonanza de alguna forma hasta impulsó expectativas que eran irrealizables. El aumento del precio del cobre no mejora la productividad total de factores y el desafío de Chile es ese", alertó.

En tanto, el Banco Central publicó los resultados de su primera encuesta de operadores financieros de este año, donde para el IPC de diciembre se proyecta una variación de -0,1%. Dato que el INE publicará mañana a las 8:00 horas.