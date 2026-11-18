Una semana después de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconociera -por primera vez- que Chile atraviesa una "recesión técnica", el subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, aseguró este miércoles que la economía local mostrará "su mejor rostro" durante 2027.

De acuerdo con el reporte oficial de Cuentas Nacionales publicado hoy por el Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una contracción de 1,1% en el tercer trimestre, superior a lo previsto y arrastrada principalmente por la minería, que cayó un 14,7%.

"La actividad económica disminuyó 1,1% en términos anuales. Este resultado se explicó por una menor inversión, efecto que fue atenuado por un incremento en el consumo de hogares y Gobierno. Desde la perspectiva del origen, la caída del Producto Interno Bruto (PIB) fue determinada por la minería", señaló el instituto emisor.

En contraste, el PIB no minero mostró un crecimiento de 1,0%, destacando el sólido desempeño de las actividades agropecuario-silvícolas (10,2%), el suministro de electricidad, gas y agua (EGA, 6,0%) y el comercio (2,2%).

Al abordar el informe de Cuentas Nacionales, el subsecretario Arenas comentó desde La Moneda que "la actividad no minera sí muestra signos de crecimiento importantes y esperanzadores y, por lo tanto, creemos que la situación va a mejorar".

"Nosotros siempre hemos dicho que estamos convencidos de que todas las cifras hasta el día de hoy en cuanto a inversión, creación de empleo y actividad económica van a terminar mostrando su mejor rostro durante 2027 y en eso estamos abocados", afirmó el vocero del Ejecutivo.

Proyección adversa

Al respecto, el economista Jorge Jara, investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), indicó que "el PIB no minero mostró una mejora en su crecimiento acumulado respecto a lo que se había calculado preliminarmente con las cifras mensuales, lo que podría entregar una señal de mejoras en la actividad".

Sin embargo, advirtió que "los resultados del Banco Central hacen pensar que actualmente el escenario más probable es que el 2026 cierre con una caída en el PIB si consideramos que se espera un resultado negativo en octubre".

Cautela del Central

Paralelamente, el dólar se mantuvo hoy sobre los 1.000 pesos y el cobre retrocedió un 3,6% en la Bolsa de Metales de Londres.

En este escenario, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, dijo que la institución "mira con cuidado cada uno de los factores que están detrás de los movimientos del tipo de cambio" para evaluar sus efectos sobre la economía y las futuras decisiones de política monetaria.

"Para tomar una decisión de política monetaria lo que hay que tener es una muy buena lectura en lo macro y una muy buena modelación prospectiva: la política monetaria la pones hoy día, pero tiene un impacto hacia adelante y, por lo tanto, tienes que leer todo lo que está detrás del tipo de cambio, modelarlo, incorporarlo y ver, a través del tiempo, cuál es el impacto de corto y mediano plazo que hay detrás de esos drivers que están moviendo el tipo de cambio", explicó.